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Исследование швейцарских учёных показало, что к 2025 году из-за глобального потепления средняя температура в Москве может подняться на 5,5 градуса.

В ходе своей работы сотрудники цюрихского Института интегративной биологии смоделировали климатические изменения для 520 городов по всему миру. Согласно результатам исследования, температура в Лондоне вырастет до нынешних показателей австралийского Мельбурна, а в Париже и Берлине — австралийской Канберре.

В Москве к этому времени установится мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, в Санкт-Петербурге — болгарской Софии, в Самаре — румынского Бухареста, а в Ростове ожидается температура столицы Северной Македонии — Скопье, передаёт «Коммерсант» .

Ранее News.ru писал о том, что повышение температуры на Земле может сделать непригодными для жизни некоторые регионы планеты. К такому выводы пришли учёные Массачусетского технологического института (MIT).