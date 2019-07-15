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Ближайшая неделя в Москве будет более тёплой, чем предыдущая, но и гораздо более сырой. По данным метеорологов, может выпасть до трети месячной нормы осадков.

17 и 18 июля столица окажется под влиянием южного циклона, который принесёт дожди. Местами вероятны и грозы, передаёт РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, «осадки будут выпадать крайне неравномерно», поэтому точно спрогнозировать их интенсивность в том или ином районе не представляется возможным. Однако в целом объём ожидается большим, подчеркнула она.

Позднякова уточнила, что норма осадков в июле для Москвы составляет 94 мм.

Ранее, как писал News.ru, синоптики пообещали москвичам и жителям российских регионов потепление. Они прогнозируют местами жару до 35 градусов, но при этом — и сильные ливни.