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Предновогодние пробки парализуют движение в Москве

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей Москвы о начале предновогодних пробок, которые парализуют город уже в понедельник, 17 декабря.

«Уже в понедельник мы увидим традиционный рост количества автомобилей и совершаемых поездок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно прогнозу, более 3,7 миллиона машин в предпраздничные дни ежедневно будут выезжать на дороги столицы, что на 3—5% больше среднемесячных значений.

С 24 по 28 декабря ожидаются самые серьёзные автомобильные заторы, поэтому ЦОДД рекомендует водителям оставить свой личный транспорт на парковках и пользоваться общественным.

Ранее News.ru писал о том, что агентство INRIX Global Traffic Scorecard составило список европейских столиц с самыми большими и продолжительными пробками за прошедший год. Лидирующую позицию заняла Москва. Её признали худшим городом для автомобилистов. Пик заторов в российской столице составил 91 час.


#москва #ЦОДД
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