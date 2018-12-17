Предновогодние пробки парализуют движение в Москве

https://news.ru/storage/news/02d64e90bc930d6cd379d565d09a31a3/750449e9-479d-4a07-ada6-3723bddb3c41_850.jpg Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей Москвы о начале предновогодних пробок, которые парализуют город уже в понедельник, 17 декабря.

«Уже в понедельник мы увидим традиционный рост количества автомобилей и совершаемых поездок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно прогнозу, более 3,7 миллиона машин в предпраздничные дни ежедневно будут выезжать на дороги столицы, что на 3—5% больше среднемесячных значений.

С 24 по 28 декабря ожидаются самые серьёзные автомобильные заторы, поэтому ЦОДД рекомендует водителям оставить свой личный транспорт на парковках и пользоваться общественным.

Ранее News.ru писал о том, что агентство INRIX Global Traffic Scorecard составило список европейских столиц с самыми большими и продолжительными пробками за прошедший год. Лидирующую позицию заняла Москва. Её признали худшим городом для автомобилистов. Пик заторов в российской столице составил 91 час.