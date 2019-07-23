Москва вошла в рейтинг самых популярных среди туристов столиц мира, составленный туристической системой метапоиска Momondo.
Российская столица в нём занимает 31-ю строчку. Возглавили список Лондон, Амстердам, Париж, Рим и Берлин.
Кроме того, в рейтинге по средней стоимости размещения в отелях Москва заняла 25 место (5 тыс. рублей). В лондонском отеле ночь обойдётся в среднем в 11,8 тыс., в парижском — 10,7 тыс., в амстердамском — 12,2 тыс. Во главе рейтинга стоят столицы Монако, Багамских островов, Израиля, острова Маврикий и Сейшельских островов. В этих городах цены варьируются от 13,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей.
Ранее News.ru писал о том, что Москва попала на седьмую строчку рейтинга европейских столиц с доступными отелями высшей категории, а также вошла в двадцатку общемирового рейтинга.