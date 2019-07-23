https://static.news.ru/photo/3314fc34-ad62-11e9-8b19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Москва вошла в рейтинг самых популярных среди туристов столиц мира, составленный туристической системой метапоиска Momondo.

Российская столица в нём занимает 31-ю строчку. Возглавили список Лондон, Амстердам, Париж, Рим и Берлин.

Кроме того, в рейтинге по средней стоимости размещения в отелях Москва заняла 25 место (5 тыс. рублей). В лондонском отеле ночь обойдётся в среднем в 11,8 тыс., в парижском — 10,7 тыс., в амстердамском — 12,2 тыс. Во главе рейтинга стоят столицы Монако, Багамских островов, Израиля, острова Маврикий и Сейшельских островов. В этих городах цены варьируются от 13,9 тыс. до 26,8 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал о том, что Москва попала на седьмую строчку рейтинга европейских столиц с доступными отелями высшей категории, а также вошла в двадцатку общемирового рейтинга.