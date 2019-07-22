https://static.news.ru/photo/0e8e2e18-ad16-11e9-b41a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва попала на седьмую строчку рейтинга европейских столиц с доступными отелями высшей категории, а также вошла в двадцатку общемирового рейтинга. Таковы данные международного сервиса momondo.ru.

В списке популярных у туристов мировых столиц Москва заняла 31 место, а среди европейских –19-е. В первую тройку вошли Лондон, Париж и Амстердам. Средняя стоимость ночи в отеле российской столицы составила 5 тыс. руб., а в отеле категории 5 звёзд – 9 тыс. 250 руб., передаёт РИА Новости .

Самые дорогие отели в столицах Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий – там одна ночь обойдётся в 13 тыс. 900 руб. – 26 тыс. 800 руб. Самый дорогой премиальный отдых в отелях Монако – сутки в пятизвездочном отеле стоят порядка 40 000 рублей.

Дешевле всего можно отдохнуть в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии – ночь в отеле в среднем стоит 2 тыс. 400 руб. – 3 тыс. 500 руб. Недорогие пятизвёздочные средства размещения в столицах Турции, Малайзии, Венесуэлы, Туниса и Индии. Отдых там обойдётся в 4 тыс. 900 руб. – 7 тыс. 400 руб. за ночь.

Ранее News.ru писал, что Россия заняла девятое место по числу выезжающих за границу туристов в 2018 году. Россияне чаще всего отдыхали в турецкой Анталье, а также в Паттайе и на Пхукете в Таиланде.