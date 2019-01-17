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Милонов узнал о свингер-клубе из обращения москвичей

Булкин Сергей/News.ru эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, который пожаловался на нелегальный свингерский клуб в Москве, узнал о данной проблеме из обращения граждан, рассказал News.ru помощник депутата Илья Евстигнеев.

«Виталий Милонов осуществляет свою деятельность в соответствии с законом „О статусе депутата Государственной думы“. Одно из направлений работы — это реагирование на обращения граждан, которые поступают ежедневно», — констатировал собеседник.

Он рассказал, что в одном из таких обращений содержалась информация о нелегальном заведении, появившемся в столичном жилом доме на Волгоградском проспекте.

«Жители одного из домов пожаловались, что в их доме организован притон», — сказал помощник Милонова.

В соответствии с российским законодательством, жалоба москвичей была переадресована депутатом в уполномоченные органы, в частности, в управление внутренних дел по Юго-Восточному административному округу.

Полиция провела проверку и выяснила, что группа неустановленных лиц регулярно организовывала оргии. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее News.ru сообщал, что экс-депутат города Красногорска заблокировал стриптиз-клуб. По данным очевидцев, мужчина очень расстроился, потому что не смог попасть в заведение.


#москва #полиция #секс #милонов
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