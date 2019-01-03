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Тысячи видеокамер будут следить за жизнью Москвы

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Московские власти намерены расширить сеть уличного видеонаблюдения. Помимо этого, будут заменены устаревшие модели камер на более современные, которые позволяют фиксировать происходящее в высоком разрешении.

В 2019−2020 годах в столице планируется дополнительно установить более 8,5 тыс. камер, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Помимо этого, в единый центр хранения данных предполагается интегрировать внешние системы видеонаблюдения. В 2018 году таких было подключено порядка 8 тыс. единиц. Среди них камеры стадиона «Лужники», торговых центров, подземных и пешеходных переходов, а также камеры видеонаблюдения интеллектуальной транспортной системы, метрополитена и другие.

Ранее News.ru писал, что в 2019 году на улицах Москвы планируют установить около 200 камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать случаи, когда водители не пропускают пешеходов на переходах. Места установки решено определить исходя из данных статистики аварий.


#москва #безопасность #видеокамеры #безопасныйгород
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