Москва стала лидером по внутреннему туризму в праздники

https://news.ru/storage/news/0ea5ff32202ffe0c92c9a760e87d4a19/4002e8a2-b97d-40e6-923d-f1c00ce134c7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Россияне выбрали Москву в качестве места проведения новогодних каникул. Столица стала абсолютным лидером среди направлений внутреннего туризма.

По данным Общественной палаты, столичный регион в праздники посетили более 5,5 млн человек. Это на 12% больше в сравнении с 2018 годом.

Среди популярных направлений также оказались Санкт-Петербург, Сочи и Крым, передаёт «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что интерес туристов к городу во время новогодних праздников был сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу. Он отметил, что для функционирования городской инфраструктуры было задействовано около 200 тысяч работников общественного транспорта, коммунальных служб и правоохранителей.