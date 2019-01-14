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Москва стала лидером по внутреннему туризму в праздники

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Россияне выбрали Москву в качестве места проведения новогодних каникул. Столица стала абсолютным лидером среди направлений внутреннего туризма.

По данным Общественной палаты, столичный регион в праздники посетили более 5,5 млн человек. Это на 12% больше в сравнении с 2018 годом.

Среди популярных направлений также оказались Санкт-Петербург, Сочи и Крым, передаёт «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что интерес туристов к городу во время новогодних праздников был сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу. Он отметил, что для функционирования городской инфраструктуры было задействовано около 200 тысяч работников общественного транспорта, коммунальных служб и правоохранителей.


#москва #туризм #новыйгод
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