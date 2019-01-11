«Москва-Сити» построит свой эксклюзивный бутик-отель

https://news.ru/storage/news/edb35a52ffa46be9ce4d6d3744b911fd/75c3dfc1-29f7-4ffb-a489-3f8ce53a51d4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пятизвёздочный бутик-отель появится в составе концертного зала в «Москва-Сити». Все номера будут выполнены в эксклюзивном дизайне, к каждому клиенту в таком отеле обещают индивидуальный подход.

Разрешение на размещение объекта официально получено от столичной градостроительно-земельной комиссии, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Новый бутик-отель рассчитан на 49 номеров. Ожидается, что в нём будут проживать звёзды шоу-бизнеса мирового уровня, информирует Агентство городских новостей «Москва».

Бутик-отель — это элитарная мини-гостиница, окружающая своих постояльцев эксклюзивной роскошью и гарантирующая обслуживание по высшему разряду. Чаще всего гостиницы данной категории размещаются в небольших, хорошо отреставрированных старинных особняках. Основной тип клиентов, на которых рассчитаны данные гостиницы, — это очень состоятельные люди, избегающие открытой публичности.

Как сообщал News.ru, cеть отелей Mandarin Oriental откроет гостиницу экстра-класса на Софийской набережной в Москве. Она расположится напротив Кремля. Соглашение на управление уже подписано с корпорацией, ответственной за строительство здания. В бутик-отеле расположатся 65 стандартных и люксовых номеров, два ресторана, лаундж-бар и спа-салон и оздоровительный центр, включая 25-метровый крытый бассейн.