«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра

https://news.ru/storage/news/f3da77b6696c7323ab207f66f5a10bbc/ef449377-e490-437f-bea4-f40641346272_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Гидрометцентра России сообщают, что в выходные в Москве и Московской области ожидается усиление ветра. В связи с этим в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозу, 20 января будет дуть юго-западный ветер скоростью 5−10 м/с и порывами до 15 м/с. Такая же ситуация сохранится и в ночь на 21 января. Температура воздуха днём составит от -5 до -3 градусов, а ночью — от -9 до -7 градусов.

Синоптики также предупреждают о небольшом снегопаде и гололедице на дорогах, сообщает сайт Гидрометцентра.

Ранее News.ru писал, что зимнюю грозу, которая прошла в столице в ночь на 19 января, не зафиксировала ни одна из городских метеостанций. По словам специалистов, подобное погодное явление — очень редкое.