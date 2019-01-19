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«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Сотрудники Гидрометцентра России сообщают, что в выходные в Москве и Московской области ожидается усиление ветра. В связи с этим в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозу, 20 января будет дуть юго-западный ветер скоростью 5−10 м/с и порывами до 15 м/с. Такая же ситуация сохранится и в ночь на 21 января. Температура воздуха днём составит от -5 до -3 градусов, а ночью — от -9 до -7 градусов.

Синоптики также предупреждают о небольшом снегопаде и гололедице на дорогах, сообщает сайт Гидрометцентра.

Ранее News.ru писал, что зимнюю грозу, которая прошла в столице в ночь на 19 января, не зафиксировала ни одна из городских метеостанций. По словам специалистов, подобное погодное явление — очень редкое.


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