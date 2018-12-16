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Москва штатно перешла на новые тарифы парковки

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Инфраструктура московского паркинга справилась с переходом на новую стоимость. Тарифы повысили с 15 декабря.

«Запуск новых правил пользования парковками прошёл в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» («АМПП»).

С новыми расценками водители могут ознакомиться в приложениях «Парковки Москвы» и на сайте «Московского паркинга». Кроме того, у парковок стоят информационные таблички с указанием новых тарифов и временем их действия, дежурят инспекторы, которые при необходимости помогут автоинспекторам разобраться в правилах.

С 15 декабря в центре столицы изменились цены на парковку, писал News.ru. Теперь они стоит от 80 до 380 рублей в час, с 15 до 5 минут сократилось время оплаты. Это не касается владельцев парковочных разрешений и льготников. А на 237 улицах в центре города отменили бесплатную парковку по воскресеньям. Одна в предстоящие праздники с 31 декабря по 8 января за городские стоянки разрешили не платить.


#москва #тарифы #ПАРКОВКА
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