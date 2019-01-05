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Самую большую школу в РФ откроют в Москве

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Власти Москвы планируют сдать новую школу на 2,5 тысячи мест на территории бывшего завода ЗИЛ. Учебное заведение станет самым большим в России, заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что для навигации в здании будут использоваться сенсорные панели, как в торговых центрах. Это, по словам чиновника, поможет ориентироваться в учреждении.

Там откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций и уроков труда. Кроме того, появятся кабинет конструирования из LEGO, изостудия, шахматный клуб, а также зрительный зал на 1040 человек, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что устройства, которые проверяют проходящих в социальные учреждения людей, необходимо модернизировать. Соответствующее мнение высказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Они должны определять, несёт ли учащийся оружие в школу.


#москва #открытие #строительство #школа
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