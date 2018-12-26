Москва сэкономит на новогодних праздниках

Власти Москвы потратят на встречу 2019 года примерно один миллиард рублей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году и в три, если сравнивать с 2016 годом.
Расходы удалось сократить из-за сокращения трат на художественную подсветку Москвы, информирует РБК. Большая часть денег приходится на парк Горького и ВДНХ, пишут «Аргументы недели».
Как ранее писал News.ru, в Центре погоды «Фобос» сообщили, что в новогоднюю ночь температура в столице опустится до минус 7 градусов.
Синоптики рассказали, что в конце недели придёт тёплый воздух из Северной Атлантики на территорию европейской части России.