USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent51.14 $ Bitcoin3,799.57 $
МОСКВА-9°C13:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Москва сэкономит на новогодних праздниках

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Власти Москвы потратят на встречу 2019 года примерно один миллиард рублей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году и в три, если сравнивать с 2016 годом.

Расходы удалось сократить из-за сокращения трат на художественную подсветку Москвы, информирует РБК. Большая часть денег приходится на парк Горького и ВДНХ, пишут «Аргументы недели».

Как ранее писал News.ru, в Центре погоды «Фобос» сообщили, что в новогоднюю ночь температура в столице опустится до минус 7 градусов.

Синоптики рассказали, что в конце недели придёт тёплый воздух из Северной Атлантики на территорию европейской части России.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
новый год 19:15, 25 декабря 2018
«Голубой Ургант» порадует россиян в Новый год
общество 17:18, 25 декабря 2018
Синоптики рассказали о погоде в столице на Новый год
Средний чек за презенты в этом году снижается
экономика 15:28, 25 декабря 2018
Россияне экономят на новогодних подарках
Средний чек за презенты в этом году снижается
Лента новостей
экономика 13:12
«Русснефть» сохранила добычу нефти на уровне прошлого года
спорт 13:09
Навка поведала о реакции Пескова на её усталость после шоу
политика 13:02
Налоговым манёвром займётся рабочая группа
в мире 13:02
Самолёт упал на жилые дома в США
политика 12:59
Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию
Другие новости
новый год 12:51
Роскачество назвало самые сладкие и сочные мандарины
общество 12:34
Новогодние видео покажут на фасадах домов в Москве
общество 12:33
ГИБДД ужесточит наказание за повторное вождение без прав
общество 12:19
Суд продлил запреты сёстрам Хачатурян
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top