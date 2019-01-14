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Спасатели рассказали о толщине льда на столичных водоёмах

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Московская городская поисково-спасательная служба готовится обеспечить безопасность жителей и гостей столицы во время крещенских купаний. За порядком проследят свыше двух тысяч человек.

К дежурствам привлекут сотрудников МЧС, полицейские и медицинские бригады, а также и специальную технику — суда на воздушной подушке и автомобили, пишет АГН «Москва». Толщина льда превышает 25 сантиметров, что обеспечивает безопасность граждан во время выхода на лёд.

Ранее News.ru писал о количестве площадок для крещенских купаний в Москве. Власти мегаполиса организуют 60 мест для ритуала. Всего в столице окунуться смогут свыше 180 тысяч человек — больше, чем в прошлом году, когда окунулись 148 тысяч человек.


#москва #россия #мчс #крещениеруси
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