Спасатели рассказали о толщине льда на столичных водоёмах

https://news.ru/storage/news/1070d70ac0dee8764718daf600157bc9/90085b5a-2ec1-4958-a417-330bcbc017a4_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Московская городская поисково-спасательная служба готовится обеспечить безопасность жителей и гостей столицы во время крещенских купаний. За порядком проследят свыше двух тысяч человек.

К дежурствам привлекут сотрудников МЧС, полицейские и медицинские бригады, а также и специальную технику — суда на воздушной подушке и автомобили, пишет АГН «Москва». Толщина льда превышает 25 сантиметров, что обеспечивает безопасность граждан во время выхода на лёд.

Ранее News.ru писал о количестве площадок для крещенских купаний в Москве. Власти мегаполиса организуют 60 мест для ритуала. Всего в столице окунуться смогут свыше 180 тысяч человек — больше, чем в прошлом году, когда окунулись 148 тысяч человек.