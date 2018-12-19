Москва встала в девятибалльных пробках

https://news.ru/storage/news/74dcadbbc787a6e62ffc52e304e3aa8e/53ddf6fc-357c-44fa-a260-566643d59c2c_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Загруженность дорог в Москве оценивается в девять баллов. В некоторых районах столицы скорость движения снижена до 5 км/ч.

На внешней стороне МКАД заторы образовались в районах Дмитровский, Левобережный, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Тёплый Стан и Ясенево. Внутренняя сторона стоит в Северном Тушино, Крылатском, Кунцево, Можайском районе, Орехово-Борисово Южном, Гольяново, Метрогородке и Северном Медведково. В обоих направлениях наблюдаются пробки на кольце в районах Строгино, Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино, Вешняки, Ивановское и Восточное Измайлово.

От МКАД в сторону области затруднения образовались на Рублёво-Успенском, Боровском, Осташковском и Ленинградском шоссе, а также на Октябрьском проспекте. В пределах МКАД пробки зафиксированы на Дмитровском, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, Нахимовском и Волгоградском проспектах, Балаклавском проспекте, улицах Лобачевского, Обручева, Бакинской и в Ростокинском проезде.

Третье транспортное кольцо стоит почти по всей своей протяжённости. Кроме того, проблемы с движением есть на Бульварном и Садовом кольцах, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что пробки на московских дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти возможных. Серьёзные заторы наблюдались на севере и западе Третьего транспортного кольца в каждом направлении.