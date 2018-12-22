Митинг против подорожания парковки проходит в Москве

https://news.ru/storage/news/b83a8328c7494202a02ca45472602b6c/1d5ddab9-1d01-4aef-a34c-c5c00e25750e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Московские активисты проводят митинг против увеличения платы за столичные парковки. Акция проходит на станции метро «Новокузнецкая», её организатором стала депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Участники акции высказали мнение, что и так платят транспортный налог и парковки должны быть бесплатными.

«В каких-то местах платные парковки нужны. Но делать платными парковки везде, включая улицы возле жилых домов, включая дворы — я считаю, это преступление», — сказала Шувалова на акции.

15 декабря стоимость парковки на центральных улицах Москвы увеличилась до 380 рублей в час. Целью такой меры стало уменьшение количества машин в столице. Однако противники повышения платы за парковку отмечают, что небогатые люди — например, многодетные семьи или пенсионеры — не смогут ездить на собственном автотранспорте, поскольку им будет не под силу платить за парковку. А ведь таким категориям граждан пользование личным автомобилем нужнее, чем условным олигархам. «Центр Москвы — для трудового народа, а не только для богатых», — гласят плакаты протестующих.

По мнению Шуваловой, подорожание тарифов не улучшит ситуацию с поиском парковочных мест. Она подчеркнула, что цена проезда на общественном транспорте тоже постоянно повышается, а если билеты сделать дешевле — то большинство москвичей предпочтут метро и автобусы личным автомобилям.

Один из участников митинга рассказал, что является инвалидом и не может припарковаться около поликлиники. Платить за парковку ему сложно, а идти пешком или ехать на автобусе, в силу состояния здоровья — не вариант.

Ранее News.ru сообщал, что жители района Хамовники попросили поднять плату на одной из парковок, поскольку её заполонили офисные работники. Сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац в комментарии нашей редакции высказал мнение, что после введения платных парковок в Москве ситуация со стоянками улучшилась.