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Москва лидирует в мировом рейтинге онлайн-обслуживания

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Российская столица заняла первое место в списке электронных правительств городов из стран — участниц ООН. Москва вошла в группу городов «очень высокого уровня» онлайн-обслуживания, набрав 55 баллов из 60. На втором месте оказался Кейптаун, а на третьем Таллин. 

Рейтинг составил департамент экономически-социальных вопросов ООН. Специалисты высчитывали индекс обслуживания местного населения по наполняемости городских сайтов. Учитывались содержание интернет-страниц, качество услуг и участие властей в жизни населенного пункта. 

Также в топ-10 оказались столицы Великобритании, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Италии, Польши и австралийский Сидней. Всего в рейтинг попали 40 городов.

Как сообщал News.ru, Россия обошла Украину в рейтинге «хороших стран», заняв 41-е место из 153. Возглавила список Финляндия, которая преуспела в категории достатка и равноправия, а также в области экологии и защиты окружающей среды. Кроме того, у финнов высокий индекс цитирования научных статей, свободы прессы и торговли, кибербезопасности.


#москва #оон #РЕЙТИНГ
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