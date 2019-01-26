Москва лидирует в мировом рейтинге онлайн-обслуживания

https://news.ru/storage/news/0643f3cf71662735dc176f8de02d802a/5f862a7f-9962-4be6-b890-8c4358dbe2bb_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Российская столица заняла первое место в списке электронных правительств городов из стран — участниц ООН. Москва вошла в группу городов «очень высокого уровня» онлайн-обслуживания, набрав 55 баллов из 60. На втором месте оказался Кейптаун, а на третьем Таллин.

Рейтинг составил департамент экономически-социальных вопросов ООН. Специалисты высчитывали индекс обслуживания местного населения по наполняемости городских сайтов. Учитывались содержание интернет-страниц, качество услуг и участие властей в жизни населенного пункта.

Также в топ-10 оказались столицы Великобритании, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Италии, Польши и австралийский Сидней. Всего в рейтинг попали 40 городов.

Как сообщал News.ru, Россия обошла Украину в рейтинге «хороших стран», заняв 41-е место из 153. Возглавила список Финляндия, которая преуспела в категории достатка и равноправия, а также в области экологии и защиты окружающей среды. Кроме того, у финнов высокий индекс цитирования научных статей, свободы прессы и торговли, кибербезопасности.