Москва готовится к крещенским купаниям

https://news.ru/storage/news/7948ae0ecb95ba3c3f92fdcccab4fce0/133612c1-3ac5-47a1-b4f2-0df363bdad5c_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

60 площадок для крещенских купаний подготовят в Москве. Окунуться можно будет в течение суток: с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Все места сделают комфортными и удобными, оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями, откроют раздевалки, пункты обогрева и горячего питания, а также временные туалеты, пишет «Mосква 24».

Кроме того, будет организовано дежурство спасателей, полиции и служб клиринга.

Дно водоемов в местах подготовки прорубей обследуют сотрудники спасательных служб.

Площадки крещенских купаний в Москве могут посетить более 180 тысяч человек — больше, чем в прошлом году, когда окунулись 148 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что футбольный матч в столичном СИЗО-2 «Бутырка» с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева может состояться в праздник Крещения, 19 января.