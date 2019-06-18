Внедрение программы по раздельному сбору отходов в Москве решено начать досрочно. Первый этап начнётся с 1 января 2020 года.
Такие данные содержатся в материалах по итогам заседания президиума правительства столицы под председательством мэра Сергея Собянина, сообщает
По итогам обсуждения принято постановление «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твёрдых коммунальных отходов в городе Москве». В нём и прописаны сроки реализации первого этапа.
Ранее News.ru писал, что только 16% россиян сортируют отходы. Об этом заявили социологи. Половина опрошенных ими людей готова присоединиться к раздельному сбору, только если баки будут находиться рядом с домом.