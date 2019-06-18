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Глава Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом столицы, главред газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев выступил против металлических клеток для подсудимых и арестованных за нетяжкие преступления. В качестве примера он привёл избрание меры пресечения экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову в Басманном суде.

Клетка сама по себе вызывает отторжение. Мы с детства привыкли смотреть на животных в клетке, это само по себе давление, если человек проходит по лёгким делам. Недавно мы все смотрели,...