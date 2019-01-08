Московское метро рассказало о необычных забытых вещах

https://news.ru/storage/news/0712644c223e2d7496caae057a34fde8/521a96e3-cee5-4b8b-8c86-02b5f76b33f2_850.jpg Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Пассажиры столичной подземки забыли более 200 предметов в новогодние каникулы. Самыми необычными среди них стали праздничные атрибуты.

«Среди необычных потерянных вещей искусственная борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов вещи передаются на склад на станции «Котельники», где хранятся в течение шести месяцев. Личные документы сразу передаются в полицию.

Ранее News.ru писал о том, что после модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена интервал движения поездов в часы пик снизится на десять секунд.