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Московское метро рассказало о необычных забытых вещах

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Пассажиры столичной подземки забыли более 200 предметов в новогодние каникулы. Самыми необычными среди них стали праздничные атрибуты.

«Среди необычных потерянных вещей искусственная борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов вещи передаются на склад на станции «Котельники», где хранятся в течение шести месяцев. Личные документы сразу передаются в полицию.

Ранее News.ru писал о том, что после модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена интервал движения поездов в часы пик снизится на десять секунд.


#метро #новыйгод
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