Московское метро рассказало о необычных забытых вещах

Пассажиры столичной подземки забыли более 200 предметов в новогодние каникулы. Самыми необычными среди них стали праздничные атрибуты.
«Среди необычных потерянных вещей искусственная борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.
Найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов вещи передаются на склад на станции «Котельники», где хранятся в течение шести месяцев. Личные документы сразу передаются в полицию.
Ранее News.ru писал о том, что после модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена интервал движения поездов в часы пик снизится на десять секунд.