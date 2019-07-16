Московским кафе рекомендовано закрыть летние площадки из-за непогоды. В столице ожидается гроза и продолжительный ливень.
Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении столичного департамента торговли и услуг.
Также столичным предпринимателям посоветовали проверить надёжность уличных конструкций и закрепить зонты, передаёт
Ранее News.ru писал, что москвичам пообещали продолжительные ливни. Они начнутся 16 июля после 18:00 и продлятся более полутора суток. За этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков.