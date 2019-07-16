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Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста 14-летнего школьника из Москвы Кирилла Кузьминкина, задержанного по делу об изготовлении взрывного устройства. До этого Пресненский суд продлил срок содержания юноши в СИЗО до 2 октября.

Школьник обвиняется по статьям УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»,...