https://static.news.ru/photo/e4271594-b293-11e9-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Пандам Диндин и Жуи, живущим в Московском зоопарке, 30 и 31 июля исполняет два и три года соответственно. Дни рождения обоих бамбуковых мишек будут отмечаться в последний день месяца.

Зоопарк приглашает всех желающих посетить этот праздник. Сначала гости смогут посмотреть у главного входа шоу китайских барабанщиков «Золотые драконы», а затем у павильона «Фауна Китая» поздравить панд песней «С днем рождения тебя!» на русском и китайском языках. Для тех, кто не владеет языком Поднебесной, администрация зоопарка подготовила листовки с текстом песни на русском и транскрипцией на китайском.

Кроме того, для посетителей будет организована чайная церемония и бесплатная фотозона.

Пандам зоопарк приготовил подарки в виде тортов из фигурного льда. Они будут украшены побегами бамбука, яблоками и овощами, а также соками моркови, шпината и свёклы, сообщает АГН « Москва ».

Как ранее писал News.ru, Московский зоопарк получил пару панд в аренду на 15 лет. Если за время пребывания в столице РФ у них родятся детёныши, то они будут принадлежать Китаю.