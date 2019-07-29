Пандам Диндин и Жуи, живущим в Московском зоопарке, 30 и 31 июля исполняет два и три года соответственно. Дни рождения обоих бамбуковых мишек будут отмечаться в последний день месяца.
Зоопарк приглашает всех желающих посетить этот праздник. Сначала гости смогут посмотреть у главного входа шоу китайских барабанщиков «Золотые драконы», а затем у павильона «Фауна Китая» поздравить панд песней «С днем рождения тебя!» на русском и китайском языках. Для тех, кто не владеет языком Поднебесной, администрация зоопарка подготовила листовки с текстом песни на русском и транскрипцией на китайском.
Кроме того, для посетителей будет организована чайная церемония и бесплатная фотозона.
Пандам зоопарк приготовил подарки в виде тортов из фигурного льда. Они будут украшены побегами бамбука, яблоками и овощами, а также соками моркови, шпината и свёклы, сообщает АГН «
Как ранее писал News.ru, Московский зоопарк получил пару панд в аренду на 15 лет. Если за время пребывания в столице РФ у них родятся детёныши, то они будут принадлежать Китаю.