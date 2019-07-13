https://static.news.ru/photo/9a3d6430-a639-11e9-9cff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Одного двугорбого верблюда должны были доставить в Московский зоопарк из Индонезии до конца июня 2019 года. Это следует из информации на сайте госзакупок.

Наименование лота: покупка живых животных (верблюд двугорбый). Одна голова. Товар должен быть здоров, без внешних физических дефектов, что подтверждается ветеринарно-сопроводительной документацией, — отмечается в проекте договора.

В документах также говорится, что животное приобретается с целью разведения.

У Московского зоопарка уже есть одна самка верблюда. Более 20 лет назад её доставили из Астраханской области. Сейчас она живёт вместе с лошадьми Пржевальского.

Ранее News.ru писал о ритуале сожжения верблюдов в Ангарске. Он был проведён байкальскими шаманами 27 января. Участники заявили, что целью жертвоприношения является укрепление РФ и её народов. Весной религиозная организация «Вечное синее небо» была из-за этого оштрафована.