Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

https://news.ru/storage/news/be3f7e1a31fe4091056132b3b31be3af/3b4e9e49-b49d-4ccf-8bbf-4dd1a8780f61_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта Москвы будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Этой традиции уже третий год.

Так, поезда подземки и Московского центрального кольца будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, а интервал движения автобусов составит 25−30 минут.

В ночь на 7 января время работы метрополитена и МЦК увеличат до 02:00, а наземный транспорт будет ездить до трёх часов ночи.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи до 02:00 будут ходить пригородные электрички.

Ранее News.ru писал о том, что недействительные указатели московского метро можно будет купить в качестве сувенира. Лайтбоксы можно будет приобрести на стойках информации станций «Тушинская», «Маяковская», а также через официальный сайт Московского метрополитена.