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Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта Москвы будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Этой традиции уже третий год.

Так, поезда подземки и Московского центрального кольца будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, а интервал движения автобусов составит 25−30 минут.

В ночь на 7 января время работы метрополитена и МЦК увеличат до 02:00, а наземный транспорт будет ездить до трёх часов ночи.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи до 02:00 будут ходить пригородные электрички.

Ранее News.ru писал о том, что недействительные указатели московского метро можно будет купить в качестве сувенира. Лайтбоксы можно будет приобрести на стойках информации станций «Тушинская», «Маяковская», а также через официальный сайт Московского метрополитена.


#метро #транспорт #новыйгод
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