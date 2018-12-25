Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

Метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта Москвы будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Этой традиции уже третий год.
Так, поезда подземки и Московского центрального кольца будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, а интервал движения автобусов составит 25−30 минут.
В ночь на 7 января время работы метрополитена и МЦК увеличат до 02:00, а наземный транспорт будет ездить до трёх часов ночи.
Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи до 02:00 будут ходить пригородные электрички.
Ранее News.ru писал о том, что недействительные указатели московского метро можно будет купить в качестве сувенира. Лайтбоксы можно будет приобрести на стойках информации станций «Тушинская», «Маяковская», а также через официальный сайт Московского метрополитена.