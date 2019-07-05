https://static.news.ru/photo/57035350-46e9-11e9-b744-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Никулинский районный суд рассмотрит уголовное дело о разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью.

По данным столичного ГУ МВД, инцидент произошёл весной текущего года

Полицейские задержали 36-летнего гражданина РФ. Установлено, что злоумышленник, действуя в составе организованной группы, совершил нападение на потерпевшего и нанёс ему несколько ударов бейсбольной битой по голове, — сообщили в ведомстве.

После нападавшие похитили у мужчины пакет с деньгами, которые принадлежали одной из организаций, а также его сумку. Размер материального ущерба составил 4 266 000 рублей, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что неизвестный в центре столицы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.