Никулинский районный суд рассмотрит уголовное дело о разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью.
По данным столичного ГУ МВД, инцидент произошёл весной текущего года
Полицейские задержали 36-летнего гражданина РФ. Установлено, что злоумышленник, действуя в составе организованной группы, совершил нападение на потерпевшего и нанёс ему несколько ударов бейсбольной битой по голове, — сообщили в ведомстве.
После нападавшие похитили у мужчины пакет с деньгами, которые принадлежали одной из организаций, а также его сумку. Размер материального ущерба составил 4 266 000 рублей, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что неизвестный в центре столицы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.