Московский суд арестовал хакера из Белоруссии

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Дорогомиловский суд столицы санкционировал арест гражданина Белоруссии Захара Богдана. В республике его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве в особо крупном размере.

По словам пресс-секретаря Анастасии Татарули, мужчина останется под стражей до 27 января следующего года.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что Богдан получил преступным путём большую сумму денег на территории Белоруссии.

«Он воздействовал на результат азартных игр на игровых автоматах с помощью компьютерных систем», — сказал сотрудник полиции.

Таким образом белорусский хакер нанёс ущерб на сумму более миллиона рублей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что хакерская группа Digital Revolution сообщила о взломе сервера НИИ «Квант», принадлежащего ФСБ. Там они обнаружили документ, содержащий описание системы анализа публикаций в социальных сетях. Речь идёт об алгоритме нейросети, которая отслеживает публикации в Facebook, во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и Instagram.