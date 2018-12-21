USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Московский суд арестовал хакера из Белоруссии

Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Дорогомиловский суд столицы санкционировал арест гражданина Белоруссии Захара Богдана. В республике его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве в особо крупном размере.

По словам пресс-секретаря Анастасии Татарули, мужчина останется под стражей до 27 января следующего года.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что Богдан получил преступным путём большую сумму денег на территории Белоруссии.

«Он воздействовал на результат азартных игр на игровых автоматах с помощью компьютерных систем», — сказал сотрудник полиции.

Таким образом белорусский хакер нанёс ущерб на сумму более миллиона рублей, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что хакерская группа Digital Revolution сообщила о взломе сервера НИИ «Квант», принадлежащего ФСБ. Там они обнаружили документ, содержащий описание системы анализа публикаций в социальных сетях. Речь идёт об алгоритме нейросети, которая отслеживает публикации в Facebook, во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и Instagram. 


#москва #суды #хакеры #Белоруссия #мошенничество
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
в мире 06:12, 20 декабря 2018
Хакеры три года читали переписку дипломатов ЕС
технологии 20:23, 19 декабря 2018
Хакеры могут перехватывать почти все SMS-сообщения
Имена и личные данные сотрудников попали в руки злоумышленников
технологии 18:20, 19 декабря 2018
Хакеры получили доступ к серверам NASA
Имена и личные данные сотрудников попали в руки злоумышленников
Лента новостей
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер нового сериала с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
в мире 17:07
МИД считает убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
в мире 17:05
Папа Римский вспомнил про педофилов
шоу-бизнес 17:03
Билеты на Пугачёву раскупили за один день
технологии 17:03
Slack блокирует пользователей из Крыма
в мире 17:00
Украина выпустит монеты с изображением Севастополя
Другие новости
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
общество 16:55
Суд РФ заочно арестовал Уильяма Браудера
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top