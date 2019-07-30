https://static.news.ru/photo/28f08922-b38d-11e9-8009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Спецприёмник № 1 в Москве, где содержатся Алексей Навальный и другие задержанные в ходе несанкционированного митинга, проверят на предмет качества пищи. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Он пояснил, что арестанты стали жаловаться на резкое ухудшение питания. По словам Мельникова, общественники обнаружили в камерах большое количество нетронутой еды.

В администрации спецприёмника заявили, что образцы подаваемой арестантам пищи отправлены в санитарно-эпидемиологическую службу для проверки на соответствие нормативам, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Навальный был госпитализирован 28 июля с острым отёком лица. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию, известную в народе как «крапивница», которая могла быть вызвана неизвестным веществом.