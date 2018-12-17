USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Мороз пришёл в Москву всерьёз и надолго

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы. Но она станет не единственной. В ближайшие дни в столичном регионе сохранится низкая температура.

В ночь на 17 декабря столбики термометров в центре Москвы опустились до -15,1 градуса. Ближе к утру температура воздуха опустилась ещё ниже — до -15,8 градуса. В ряде населённых пунктов Подмосковья было ещё холоднее. Самый низкий показатель оказался в Черустях, где зафиксированы заморозки до -22,5 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

До этого самым холодным днём было 1 декабря, когда температура воздуха опустилась до -15,1 градуса в столице и -22,2 градуса в Подмосковье.

Нынешнее понижение температуры связано с прохождением скандинавского антициклона, который набрал силу над Русской равниной и постепенно смещается дальше, в сторону Урала. Благодаря ему в ближайшие дни атмосферное давление будет повышенным, что гарантирует отсутствие осадков.

Смещение антициклона даст о себе лишь на следующей неделе: его влияние будет ослабевать, а атмосферное давление падать. И уже тогда в столичном регионе вновь может пойти снег, предупреждают метеорологи.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах возможно образование гололедицы. Юго-восточный ветер будет слабым, не более 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.


#москва #погода #морозы
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 03:59, 17 декабря 2018
Москву накрыл характерный для Сибири морозный туман
общество 06:37, 16 декабря 2018
Синоптики предупредили москвичей о сильном морозе
News.ru узнал у врачей, как не омрачить себе зиму болезнями
здоровье 08:14, 5 декабря 2018
Как избежать простуды в холода
News.ru узнал у врачей, как не омрачить себе зиму болезнями
Лента новостей
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
Другие новости
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top