Мороз пришёл в Москву всерьёз и надолго

https://news.ru/storage/news/484fc205601e68fa9a3b2b2d1067dc91/e24a7db0-9de4-4cbd-ba4e-56b10bfb0d58_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы. Но она станет не единственной. В ближайшие дни в столичном регионе сохранится низкая температура.

В ночь на 17 декабря столбики термометров в центре Москвы опустились до -15,1 градуса. Ближе к утру температура воздуха опустилась ещё ниже — до -15,8 градуса. В ряде населённых пунктов Подмосковья было ещё холоднее. Самый низкий показатель оказался в Черустях, где зафиксированы заморозки до -22,5 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

До этого самым холодным днём было 1 декабря, когда температура воздуха опустилась до -15,1 градуса в столице и -22,2 градуса в Подмосковье.

Нынешнее понижение температуры связано с прохождением скандинавского антициклона, который набрал силу над Русской равниной и постепенно смещается дальше, в сторону Урала. Благодаря ему в ближайшие дни атмосферное давление будет повышенным, что гарантирует отсутствие осадков.

Смещение антициклона даст о себе лишь на следующей неделе: его влияние будет ослабевать, а атмосферное давление падать. И уже тогда в столичном регионе вновь может пойти снег, предупреждают метеорологи.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах возможно образование гололедицы. Юго-восточный ветер будет слабым, не более 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.