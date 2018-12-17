Мороз пришёл в Москву всерьёз и надолго

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы. Но она станет не единственной. В ближайшие дни в столичном регионе сохранится низкая температура.
В ночь на 17 декабря столбики термометров в центре Москвы опустились до -15,1 градуса. Ближе к утру температура воздуха опустилась ещё ниже — до -15,8 градуса. В ряде населённых пунктов Подмосковья было ещё холоднее. Самый низкий показатель оказался в Черустях, где зафиксированы заморозки до -22,5 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
До этого самым холодным днём было 1 декабря, когда температура воздуха опустилась до -15,1 градуса в столице и -22,2 градуса в Подмосковье.
Нынешнее понижение температуры связано с прохождением скандинавского антициклона, который набрал силу над Русской равниной и постепенно смещается дальше, в сторону Урала. Благодаря ему в ближайшие дни атмосферное давление будет повышенным, что гарантирует отсутствие осадков.
Смещение антициклона даст о себе лишь на следующей неделе: его влияние будет ослабевать, а атмосферное давление падать. И уже тогда в столичном регионе вновь может пойти снег, предупреждают метеорологи.
В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах возможно образование гололедицы. Юго-восточный ветер будет слабым, не более 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.
Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.