USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,831.94 $
МОСКВА-6°C03:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Московский метрополитен назвал самые частые вопросы

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Московский метрополитен назвал самые часто задаваемые пассажирами вопросы. Оказалось, что чаще всего людей интересует, как попасть на Красную площадь и в парк «Зарядье».

Самой популярной информационной стойкой прошлого года стала та, что установлена на станции «Александровский сад». Всего в метро работают 13 стоек. Самое большое число вопросов пришлось с июня по июль, когда Москва принимала гостей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Всего же сотрудникам метрополитена в прошлом году было задано 33 тыс. вопросов. В частности, пассажиров интересовало, как добраться до вокзалов и аэропортов, пересесть на другие виды транспорта, выбрать самый короткий путь до нужной станции.

Ранее News.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал данные о количестве пассажиров, которых будет перевозить Большая кольцевая линия (БКЛ), когда строительство полностью завершится. Закончить его предполагается в ближайшие три года.


самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
общество 15:31, 4 января 2019
Метро Москвы обновило рекорд суточного пассажиропотока
общество 10:19, 4 января 2019
Поездов «Москва» в столичном метро стало больше
новый год 16:35, 3 января 2019
Новогодняя почта метро приняла тысячи писем Деду Морозу
Лента новостей
общество 02:44
Главврач обвинила пациентку роддома в Ингушетии во лжи
спорт 02:33
Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали МЧМ
в мире 01:54
Несколько человек пострадали при взрыве в секторе Газа
происшествия 01:44
Мужчина и женщина из Донбасса умерли в очереди на КПП Украины
происшествия 01:36
Нападение на татарского активиста произошло в Крыму
Другие новости
общество 02:44
Главврач обвинила пациентку роддома в Ингушетии во лжи
общество 22:37
Десятки рейсов из Москвы отменены или задержаны
общество 22:34
Милонов зачитал свой рэп под бит Хаски
общество 22:18
Вдохновлённые Путиным духи продают в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top