Московский метрополитен назвал самые частые вопросы

https://news.ru/storage/news/f65e0c1710e1ca0a050b0eab4461f662/47eb0d6d-514e-4b81-a41b-8ed33db8d5d5_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский метрополитен назвал самые часто задаваемые пассажирами вопросы. Оказалось, что чаще всего людей интересует, как попасть на Красную площадь и в парк «Зарядье».

Самой популярной информационной стойкой прошлого года стала та, что установлена на станции «Александровский сад». Всего в метро работают 13 стоек. Самое большое число вопросов пришлось с июня по июль, когда Москва принимала гостей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Всего же сотрудникам метрополитена в прошлом году было задано 33 тыс. вопросов. В частности, пассажиров интересовало, как добраться до вокзалов и аэропортов, пересесть на другие виды транспорта, выбрать самый короткий путь до нужной станции.

Ранее News.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал данные о количестве пассажиров, которых будет перевозить Большая кольцевая линия (БКЛ), когда строительство полностью завершится. Закончить его предполагается в ближайшие три года.