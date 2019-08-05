Автомобилистов просят быть внимательными при парковке в Москве из-за сильного ветра.
Сегодня ожидается небольшой дождь, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных конструкций, — отмечает «Московский паркинг» в Twitter.
По прогнозу синоптиков сегодня в Москве ожидается небольшой дождь, местами порывы ветра до 15 м/с. Будьте осторожны при парковке, не оставляйте машины вблизи деревьев и широкоформатных конструкций. #АМПП#Московскийпаркинг
Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает «Москва 24».
6 августа в Москве ожидаются переменная облачность и небольшие осадки. Столбики термометров в дневное время не поднимутся выше отметки в плюс 17 градусов.
Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба, что ниже нормы. Возможно ухудшение самочувствия не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых граждан. Рекомендуется ограничить физические нагрузки, не переутомляться и соблюдать режим труда и отдыха, писал News.ru.