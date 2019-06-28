https://static.news.ru/photo/f56ecf0c-999a-11e9-b7a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Непогода в преддверии грядущего уик-энда значительно осложнит дорожную ситуацию в столице.

По данным Центра организации дорожного движения, пробки ожидаются с 15:00 до 22:00. В службе посоветовали планировать поездки на другое время — до, или после пробок. В воскресенье ситуация будет обратной. С трудностями можно будет столкнуться на дорогах по направлению в Москву.

Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП, — гласит сообщение Центра, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что электрички и пассажирские поезда, следующие по Октябрьской железной дороге, задерживаются от одного до двух с половиной часов из-за технического сбоя. На перегоне у станции Сходня неизвестные похитили около полутора километров кабеля.