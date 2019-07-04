Единая цифровая база со сведениями обо всех прививках, сделанных юным москвичам, начнёт действовать осенью текущего года, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Сервис позволит формировать графики вакцинаций и сообщать родителям о том, что пора сделать ту или иную прививку.
По её словам, благодаря нововведению будет сформировано полное представление о фактической вакцинации детей, а также о дальнейших действиях по данному вопросу, передаёт
Ранее News.ru писал, что главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с идеей создания календаря прививок для граждан старшего возраста. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни.