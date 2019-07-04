https://static.news.ru/photo/9036523a-9e6e-11e9-b003-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Единая цифровая база со сведениями обо всех прививках, сделанных юным москвичам, начнёт действовать осенью текущего года, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Сервис позволит формировать графики вакцинаций и сообщать родителям о том, что пора сделать ту или иную прививку.

По её словам, благодаря нововведению будет сформировано полное представление о фактической вакцинации детей, а также о дальнейших действиях по данному вопросу, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с идеей создания календаря прививок для граждан старшего возраста. Цель инициативы — обеспечить рост средней продолжительности жизни.