Московские власти согласовали проведение митинга в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова. Мероприятие должно состояться 23 июня.
Предполагаемое число участников — до 20 тысяч граждан, пишет
23 июня 2019 года с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru сообщал, что Голунов пожаловался на панические атаки. По его словам, он хочет прийти в себя и понять, что делать дальше.