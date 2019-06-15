https://static.news.ru/photo/d5652e0a-8ea4-11e9-94b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московские власти согласовали проведение митинга в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова. Мероприятие должно состояться 23 июня.

Предполагаемое число участников — до 20 тысяч граждан, пишет ТАСС .

23 июня 2019 года с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов, — говорится в сообщении.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Из-за шаткости доказательной базы произошедшее вызвало широкий общественный резонанс: большинство российских СМИ выступило в поддержку репортёра. 11 июня МВД по результатам проведённой проверки приняло решение прекратить уголовное производство.

Ранее News.ru сообщал, что Голунов пожаловался на панические атаки. По его словам, он хочет прийти в себя и понять, что делать дальше.