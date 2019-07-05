https://static.news.ru/photo/3b9154ca-9f43-11e9-b38e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) работает над предложениями, которые предусматривают признание самокатов, электросамокатов и сигвеев в качестве полноценного вида транспорта. Среди них — поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие привлекать пользователей этих средств передвижения к ответственности, заявил первый замглавы ведомства Александр Ходаков.

По его словам, с апреля по май 2019 года произошло 32 аварии с участием данных видов транспорта. В результате этих ДТП умер один человек и пострадали 25 детей, передаёт АГН « Москва ».

Это непривычный для города вид транспорта и водители не привыкли, — подчеркнул он.

Он отметил, что в законодательстве в настоящий момент существуют пробелы, так как активно развивающиеся способы передвижения не попадают ни под одну описанную категорию. Однако подготовка и внесение изменений в КоАП — длительная процедура, поэтому точные сроки принятия новых правил неизвестны.

Как ранее писал News.ru, в августе прошлого года депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести обязательную регистрацию для владельцев гироскутеров и сегвеев. Также он считает, что необходимо разработать правила дорожного движения для электротранспорта.