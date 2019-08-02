https://static.news.ru/photo/dc08d47a-b517-11e9-be2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представитель столичного ГУ МВД напомнил, что планируемая 3 августа акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму незаконна. Полиция будет оперативно реагировать на нарушения порядка, отметил он.

Пользователи Интернета продолжают получать призывы на участие в митинге, передаёт « Интерфакс ».

Информируем, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, — подчеркнул собеседник журналистов.

По его словам, может появиться угроза личной безопасности людей. Поэтому жителям города и туристам не следует посещать мероприятие, за участие в котором предусмотрена ответственность, заключил он.

Ранее News.ru писал, что столичная прокуратура предупредила Любовь Собольо незаконности акции, запланированной на 3 августа текущего года. Кроме того, надзорное ведомство напомнило об ответственности за участие в подобных шествиях.