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Московские парки приглашают покататься с горок

Vasilii Smirnov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Первые зимние горки начали работать в 19 парках московского департамента культуры, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В частности, покататься на ледянках, санках и тюбингах москвичи и гости главного города страны могут в Бабушкинском, Гончаровском, Измайловском, Лианозовском парках, в ландшафтном парке «Митино», парке Победы на Поклонной горе, в «Кузьминках» и других парках.

Самый длинный спуск — около 200 метров — имеет ледяная горка в «Сокольниках». Поскольку её высота превышает 10 метров, в новом сезоне здесь будут запущены траволаторы, которые облегчат посетителям подъём до стартовой площадки.

В общей сложности зимой будут работать 38 ледяных трасс в 25 парках Москвы. При этом в 16 зонах отдыха кататься с горок можно будет бесплатно, пишет «Москва 24».

Ранее News.ru сообщал об открытии в Саду «Эрмитаж», Измайловском и Перовском парках столицы катков с натуральным льдом. До конца декабря в общей сложности будут открыты 15 зон отдыха с настоящим льдом.


#москва #развлечения #парки
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