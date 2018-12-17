Московские парки приглашают покататься с горок

https://news.ru/storage/news/c523cf08c70de1bce440dd626a03deef/a5d31c88-1f85-4ac9-a234-dfe435f239e9_850.jpg Vasilii Smirnov/Global Look Press

Первые зимние горки начали работать в 19 парках московского департамента культуры, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В частности, покататься на ледянках, санках и тюбингах москвичи и гости главного города страны могут в Бабушкинском, Гончаровском, Измайловском, Лианозовском парках, в ландшафтном парке «Митино», парке Победы на Поклонной горе, в «Кузьминках» и других парках.

Самый длинный спуск — около 200 метров — имеет ледяная горка в «Сокольниках». Поскольку её высота превышает 10 метров, в новом сезоне здесь будут запущены траволаторы, которые облегчат посетителям подъём до стартовой площадки.

В общей сложности зимой будут работать 38 ледяных трасс в 25 парках Москвы. При этом в 16 зонах отдыха кататься с горок можно будет бесплатно, пишет «Москва 24».

Ранее News.ru сообщал об открытии в Саду «Эрмитаж», Измайловском и Перовском парках столицы катков с натуральным льдом. До конца декабря в общей сложности будут открыты 15 зон отдыха с настоящим льдом.