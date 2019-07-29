https://static.news.ru/photo/615e06e8-b290-11e9-a45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Бесплатные лекции, консультации и экскурсии для будущих родителей пройдут в августе в больницах Москвы.

С 1 по 7 августа состоится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, в связи с чем желающие смогут послушать доклады врачей на данную тему. Так, 2 августа в городской клинической больнице № 40 расскажут о технике кормления, о профилактике мастита и правильном рационе кормящей матери.

Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой 2 августа проведёт лекцию на тему «Ребёнок кричит. Что делать?», а 13 августа медицинский психолог Анастасия Ильина побеседует с будущими родителями на тему: «Кто в доме хозяин, или Почему хвост не должен вертеть собакой. Семья — границы, правила, авторитеты».

В парке «Печатники» 16 августа желающие смогут обсудить тему родительского выгорания и научатся справляться с ним, а в сквере «Надежда» 11 августа медицинский психолог Дарья Довбыш расскажет, как отличить депрессию от плохого настроения.

Полный список лекций и тренингов можно посмотреть на сайте mos.ru .

Для участия в ряде мероприятий потребуется предварительная регистрация, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что бесплатные лекции по повышению компьютерной грамотности пройдут в центрах госуслуг «Мои документы» в Москве с 30 июля по 4 августа.