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ФАС оштрафовала Burger King в Москве

Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве вынесло сети ресторанов быстрого питания Burger King штраф в размере 20 тыс. рублей. Компания не стала предоставлять сведения, которые запросил регулятор.

Ведомство требовало у организации передать информацию, благодаря которой можно было бы завести дело за рекламу фастфуда. Внимание чиновников привлекли картинки, на которых изображены куриные палочки, а также содержатся надписи «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», сообщается на сайте УФАС.

Нужные данные не были представлены в срок, что привело к затягиванию процесса.

Ранее ведомство уже штрафовало сеть ресторанов быстрого питания Burger King на 100 тыс. рублей за использование в рекламе графической «игры слов», которая отсылает к бранной лексике. Как писал News.ru, претензии службы вызвал слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?»


#BurgerKing #УФАС
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