ФАС оштрафовала Burger King в Москве

https://news.ru/storage/news/53d797246ceb5706755e579f4ec2c00c/fd30e293-d958-4234-b061-756c46fb2313_850.jpg Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве вынесло сети ресторанов быстрого питания Burger King штраф в размере 20 тыс. рублей. Компания не стала предоставлять сведения, которые запросил регулятор.

Ведомство требовало у организации передать информацию, благодаря которой можно было бы завести дело за рекламу фастфуда. Внимание чиновников привлекли картинки, на которых изображены куриные палочки, а также содержатся надписи «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», сообщается на сайте УФАС.

Нужные данные не были представлены в срок, что привело к затягиванию процесса.

Ранее ведомство уже штрафовало сеть ресторанов быстрого питания Burger King на 100 тыс. рублей за использование в рекламе графической «игры слов», которая отсылает к бранной лексике. Как писал News.ru, претензии службы вызвал слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?»