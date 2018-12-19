ФАС оштрафовала Burger King в Москве

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве вынесло сети ресторанов быстрого питания Burger King штраф в размере 20 тыс. рублей. Компания не стала предоставлять сведения, которые запросил регулятор.
Ведомство требовало у организации передать информацию, благодаря которой можно было бы завести дело за рекламу фастфуда. Внимание чиновников привлекли картинки, на которых изображены куриные палочки, а также содержатся надписи «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», сообщается на сайте УФАС.
Нужные данные не были представлены в срок, что привело к затягиванию процесса.
Ранее ведомство уже штрафовало сеть ресторанов быстрого питания Burger King на 100 тыс. рублей за использование в рекламе графической «игры слов», которая отсылает к бранной лексике. Как писал News.ru, претензии службы вызвал слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?»