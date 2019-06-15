Московская детская поликлиника № 133 получила международный статус «Больница, доброжелательная к ребёнку», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник добавил, что подобный титул носят девять родильных домов мегаполиса, но поликлиника получила его впервые.
Детская поликлиника № 133 получила международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку». Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Детская поликлиника №133 получила международный статус #ВОЗ#ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые.