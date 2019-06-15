https://static.news.ru/photo/c4255316-8f73-11e9-9d61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/dgp133dzm

Московская детская поликлиника № 133 получила международный статус «Больница, доброжелательная к ребёнку», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что подобный титул носят девять родильных домов мегаполиса, но поликлиника получила его впервые.

Детская поликлиника № 133 получила международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку». Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей, — написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Детская поликлиника №133 получила международный статус #ВОЗ #ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что крупную программу капремонта внедрят в медучреждениях Москвы. До конца 2021 года в столице планируют привести в порядок около 135 больниц.