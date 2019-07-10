https://static.news.ru/photo/75937fe6-a32a-11e9-8eec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Русская православная церковь объявила сбор средств и предметов первой необходимости для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения. Из собранных 11 млн рублей Московская областная епархия перечислила в специальный фонд 10 млн.

По последним данным, сумма собранных средств составляет около 11 млн рублей, из них 10 млн перечислено Московской областной епархией, — сообщили в Московском патриархате.

Деньги направят в специальный фонд иркутского министерства соцразвития, а оттуда — на нужды детей из пострадавших районов.

Как писал News.ru, средства на восстановление Иркутской области после паводка заложат в федеральный бюджет на 2019–2021 годы. Такое поручение дал вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, власти региона должны до 15 июля завершить очистку и дезинфекцию территории населённых пунктов, откачать воду, укрепить берега реки Ия в Тулуне во избежание оползней. До 19 июля иркутские чиновники должны найти места под строительство нового жилья и предоставить об этом информацию в российское правительство.