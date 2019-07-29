https://static.news.ru/photo/3e653032-b216-11e9-bd4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов рассказал, что получил от столичной мэрии сообщение о согласовании акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа.

По его словам, городская администрация получила соответствующее уведомление от Либертарианской партии ещё на прошлой неделе. Акция пройдёт на проспекте Академика Сахарова с 14 до 16 часов, передаёт РИА Новости .

Мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно, — подчеркнул он.

Федотов отметил, что право граждан на выражение собственного мнения зафиксировано в Конституции. Однако, по его мнению, делать это следует в формах, разрешённых законом.

В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова, — добавил он.

Лидер Либертарианской партии Михаил Светов опроверг информацию о наличии соглашения с мэрией. Он отметил, что организация подавала заявку на проведение мероприятия на Лубянской площади и не соглашалась на проспект Сахарова.

Мы хотим избежать повторения бойни 27 числа, но вернуться на Сахарова после того, что произошло в субботу — невозможно, — подчеркнул он.

Политик заявил, что в ближайшее время пройдут переговоры с представителями мэрии. В партии действуют с санкции штабов независимых кандидатов в депутаты, заключил он.

Неделю назад мы подали заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянскую площадь. У нас есть ответ от мэрии, который нас не утраивает. Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время. Мы действуем с санкции штабов независимых кандидатов. Мы не соглашались на Сахарова. — Mikhail Svetov (@msvetov) 29 июля 2019 г.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В организации считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии». Там напомнили, что во всех государствах — членах Совета Европы все мнения должны свободно выражаться.

Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек. Всем им вменяются различные правонарушения, писал News.ru.