Столичные власти согласовали проведение митингов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятия пройдут 10 и 11 августа с 14:00 до 16:30, рассказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Василий Олейник.
Мэрия разрешила проводить акции на проспекте Академика Сахарова, передаёт его словам «
Максимальное заявленное количество протестующих — 100 тысяч человек.
Как писал News.ru, ранее в столичном ГУ МВД заявили, что полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа.
До этого лидер Либертарианской партии Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга 3 августа, поскольку организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы.