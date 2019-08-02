https://static.news.ru/photo/a5b0386c-b53c-11e9-a7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичные власти согласовали проведение митингов за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятия пройдут 10 и 11 августа с 14:00 до 16:30, рассказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Василий Олейник.

Мэрия разрешила проводить акции на проспекте Академика Сахарова, передаёт его словам « Интерфакс ». Заявителем выступил писатель Виктор Шендерович.

Максимальное заявленное количество протестующих — 100 тысяч человек.

Как писал News.ru, ранее в столичном ГУ МВД заявили, что полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа.

До этого лидер Либертарианской партии Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга 3 августа, поскольку организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы.