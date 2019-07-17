https://static.news.ru/photo/8d7f9604-a892-11e9-ad34-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Украинским морякам, задержанным российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и обвинённым в якобы незаконном пересечении границы, было бы гуманно изменить меру пресечения. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения, — заявила омбудсмен в эфире телеканала « Россия 24 ».

Москалькова подчеркнула, что «нужно разобраться со степенью вины этих людей» после того, как выяснилась «причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента (Украины. — News.ru)».

Как писал News.ru, ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста семи украинским морякам, до этого заключение под стражей было продлено шести фигурантам. Всего под стражей находятся 24 военных. Они обвиняются в незаконном пересечении границы, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

До этого Москалькова заявляла, что моряки могут быть освобождены из-под ареста, если Киев обязуется обеспечить их участие в судебном процессе.