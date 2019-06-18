https://static.news.ru/photo/669790c6-91bf-11e9-a1f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Steffen Schellhorn/Global Look Press

Перечень наркотических веществ и их прекурсоров необходимо пересмотреть, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её словам, из списка необходимо исключить пищевой мак.

Она отметила, что за продажу этого продукта в России пострадало огромное количество людей, которые не являются опасными для общества. Омбудсмен пояснила, что закон в данном случае начинает работать формально, потому что не отшлифован.

Москалькова добавила, что в настоящее время ведётся работа над изменениями в 228-й статье Уголовного кодекса. Цель мероприятий — либерализация и создание гарантий чистоты сбора доказательств, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что прекращение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому московские силовики подбросили наркотики, говорит о том, что справедливость восторжествовала, но подобные инциденты являются массовой практикой. Об этом в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.