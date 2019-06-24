https://static.news.ru/photo/086bea92-965b-11e9-bc55-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в законодательстве необходимо обозначить предельные сроки содержания в следственном изоляторе.

Считаю, что необходимо очертить в законе чёткие временные рамки, на какой период можно сажать в СИЗО человека, чья вина ещё не доказана, — цитирует пресс-служба омбудсмена.

По её словам, нередки случаи, когда человек несколько лет сидит в СИЗО в ожидании приговора, а потом суд его оправдывает.

Как писал News.ru, Москалькова прокомментировала задержание полицейскими в Москве участников несанкционированного митинга в поддержку освобождённого спецкора издания «Медуза» Ивана Голунова. Она подчеркнула, что считает применение силы полицией проявлением непрофессионализма представителей силовых структур.