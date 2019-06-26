https://static.news.ru/photo/90b651b8-9835-11e9-95b9-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: АГН «Москва»

Руководство медицинской части ФСИНа обязано разрешить футболисту Александру Кокорину пройти реабилитацию в московском лечебном заведении. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

У спортсмена закончилось обследование. Его осмотрели специалисты: травматолог, терапевт, ему сделали МРТ колена и назначили необходимое лечение.

Кокорин попросил, чтобы ему разрешили пройти назначенные врачами процедуры в Москве, пока решается вопрос о том, в какой колонии он будет отбывать наказание. Вот такая была просьба. Я её поддержала. Мне обещали, что сегодня это будет доложено руководителю следственных изоляторов по городу Москве и скорее всего завтра будет принято, я надеюсь, положительное решение, — рассказала Москалькова в эксклюзивном интервью News.ru.

Она подчеркнула, что Кокорину необходимы эти процедуры, чем быстрее, тем лучше.

Согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Суд посчитал, что тот не виновен в побоях. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.

Как ранее писал News.ru, прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию со своим братом Кириллом будет удовлетворено.