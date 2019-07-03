https://static.news.ru/photo/87df0586-9dc0-11e9-a5c9-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к руководству Украины с просьбой проявить гуманизм по отношению к главному редактору РИА Новости в стране Кириллу Вышинскому и освободить его.

Надеюсь, что новое политическое руководство Украины проявит гуманизм и отпустит на свободу к родным и близким человека, целью служения которого было налаживание взаимопонимания между народами, связанными единой исторической судьбой, — цитирует РИА Новости омбудсмена.

Как ранее сообщил News.ru, суд над Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев связал перенос заседания по делу Вышинского с парламентскими выборами.

Главный редактор РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене.