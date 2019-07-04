https://static.news.ru/photo/7f9fc5e8-9e7b-11e9-bdd1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kirill Vyshinsky/ facebook.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что суд над главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским состоится с учётом её мнения.

Я очень надеюсь, что рассмотрение в суде произойдёт с учётом моего мнения как уполномоченного по правам человека в России, который концентрирует в себе чаяния всех небезразличных к судьбе Кирилла Вышинского и к проблеме защиты прав журналистов, и заменит ему меру пресечения с заключения под стражу на не связанную с лишением свободы, — сообщила омбудсмен РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, суд над Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев связал перенос заседания с парламентскими выборами. А Москалькова обратилась к руководству Украины с просьбой проявить гуманизм по отношению к руководителю издания.

Главный редактор РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года из-за подозрений в государственной измене.