Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что суд над главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским состоится с учётом её мнения.
Я очень надеюсь, что рассмотрение в суде произойдёт с учётом моего мнения как уполномоченного по правам человека в России, который концентрирует в себе чаяния всех небезразличных к судьбе Кирилла Вышинского и к проблеме защиты прав журналистов, и заменит ему меру пресечения с заключения под стражу на не связанную с лишением свободы, — сообщила омбудсмен РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, суд над Вышинским перенесён на 15 июля из-за обращения прокуроров. Якобы им требуется дополнительное время для ознакомления со всеми материалами дела.