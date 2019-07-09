https://static.news.ru/photo/c29b5110-a276-11e9-86e2-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала мнение главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова о том, что «женщины уступают мужчинам в умственных способностях».

Омбудсмен отметила, что слова Смирнова вызывают чувство протеста. По её словам, женщины в современной России находятся на руководящих постах, кроме того, в следственных органах в основном работают женщины.

В сегодняшнем мире 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, — женщины, — сказала Москалькова.

В заключении своего возмущения Москалькова попросила Господа простить протеиерею его высказывание.

Как сообщал News.ru, Димитрий Смирнов в праздник День любви, семьи и верности рассказал в эфире радио «Радонеж», что женщины уступают мужчинам в умственных способностях. При этом, по мнению священника, женщины отличаются терпением и любовью, но женскую заботу по отношению к детям нельзя сравнивать с тем, что приходится переживать мужчине.

Журналист, публицист, телеведущий Анатолий Вассерман частично согласился со Смирновым, отметив в разговоре с News.ru, что женский ум просто ориентирован на другие вещи. У женщин и мужчин чисто биологически разный спектр задач, отсюда и разная ориентация рассуждений, пояснил он.