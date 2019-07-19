Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала информацию о продлении ареста Кириллу Вышинскому. Она назвала решение суда предсказуемым и политически мотивированным.
Это решение было предсказуемым. Считаю его чисто политическим, а не юридическим. Продолжаю делать все возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу, — цитирует её ТАСС.
Ранее Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению суда, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября, писал News.ru.