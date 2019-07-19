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Свидетелю обвинения по делу «Нового величия» Павлу Ребровскому стало плохо на заседании в Люблинском суде, передаёт корреспондент News.ru.

Ребровский сегодня был вызван в суд на повторный допрос. В прошлый раз на заседании он отказался от признательных показаний, сказав, что дал их под давлением. Ребровский почувствовал себя плохо во...